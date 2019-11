Apunt econòmic

Gabriel Izard, economista i profesor a l'UAB

16.11.2019 | 04:00

Donar hi voltes, és un "esport" que sembla que enfosqueixi o minvi les possibilitats d'avançar. Però també és una forma de confirmar que les decisions preses han d'agafar el camí més apropiat, sobre el qual ja no queden més opcions noves. El món actual, tot va molt de pressa i donar voltes sembla contradictori en la majoria de les tendències sobre el que passa i ens envolta. Sembla que no hi ha temps per completar la volta i que estiguem obligats a evitar tornar enrere.Ara bé, això no és ...