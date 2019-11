Una estratègia a tot el territori

15.11.2019 | 04:00

En el marc d'un context mundial que aposta per la sostenibilitat com a element imprescindible per fer front a la situació d'emergència climàtica que viu el planeta, es desenvolupa el Vallès Circular. És una iniciativa de caràcter territorial impulsada pel Consell Comarcal al Vallès Occidental, compartida amb els 23 ajuntaments de la comarca i amb agents socials, ambientals i econòmics. Neix el 2016 i es desenvolupa com una proposta col·laborativa amb la finalitat de desenvolupar una estratègia transversal de transició. Integra accions en diversos àmbits com innovació circular en processos productius, aprofitament alimentari, energies renovables o valorització de residus.