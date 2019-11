El president de la Cambra de Comerç critica "limitar el dret a la lliure circulació"

14.11.2019 | 04:00

Ramon Talamàs, president de la Cambra de Comerç, Industria i Serveis de Terrassa, s'ha posicionat sobre els talls de circulació d'aquesta setmana tanta Catalunya com al País Vasc. Talamàs diu en un "tweet" que "Fidel a la nostra filosofia i acords del plenari rebutjo qualsevol acció que limiti els drets a la lliure circulació de persones i béns, causant greus perjudicis a l'activitat econòmica". El president de la Cambra afageix que "seguint el mandat del plenari, he assistit a les manifestacions cíviques i pacífiques contra la sentència del Tribunal Suprem organitzades per Òmnium Cultural i l'ANC, i no entenc l'actual seguidisme a moviments amb organitzadors no identificat". Per últim, Talamàs demana "focalitzar tots els esforços en vies de diàleg evitant malmetre una necessària harmonia de cara a una solució de l'atzucac en el qual ens trobem".