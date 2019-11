14.11.2019 | 04:00

El panell de Funcas ha rebaixat dues dècimes la seva previsió de creixement del PIB per a aquest any, fins al 2%. Tots els panelistas han retallat les seves expectatives respecte al panell de setembre, que no incloïa la revisió de les xifres de Comptabilitat Nacional. 18 dels 19 panelistas també han rebaixat les seves estimacions per a 2020, any en què l'economia creixerà un 1,6%, tres dècimes menys que en l'anterior valoració.