CaixaBank guardona a la Fundació Osborne i la Fundació Konecta

14.11.2019 | 04:00

CaixaBank ha organitzat a Madrid la segona edició dels Premis Solidaris. Amb l'objectiu de destacar l'activitat filantròpica dels seus clients de banca privada, CaixaBank organitza una trobada anual per a premiar les millors iniciatives en l'àmbit de la filantropia i el mecenatge amb impacte directe en la societat. Els guardonats han estat la Fundació Osborne, com a premi al millor projecte per la seva labor en l'ocupabilitat de joves; i la Fundació Konecta, com a premi a millor trajectòria en l'àmbit de la filantropia. Guanyadors i finalistes han rebut el premi de mans de Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank, que va estar acompanyat de Rafael Herrador, director territorial de CaixaBank a Madrid, i de Víctor Allèn, director executiu de Banca Privada i Banca Premier.