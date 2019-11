Cornella adverteix que la col·laboració empresarial ja és una "necessitat"

L.M.A

13.11.2019 | 14:25

"Ens ve una onada de transformació molt gran que ens farà funcionar d'una altra manera i tenir molt més en compte altres zones" sobretot la Xina, que porta a terme un impuls de la innovació i de la digitalització "tan ràpid que ens sorprendrà". És Alfons Cornella, gurú de la innovació a Espanya i fundador d'Infonomia i Co-society", durant l'11a Jornada d'Emprenedoria que se celebra avui, dimecres, en el Teatre Auditori de Sant Cugat, organitzada per la Cambra de Terrassa i l'ajuntament d'aquesta localitat. En aquest entorn "extraordinàriament complex" la col·laboració empresarial s'imposa no només per "filantropia sinó per necessitat"