Neix l'Agrupació de Polígons de Terrassa com a canal d'interlocució amb l'Ajuntament

Redacció

11.11.2019 | 13:10

La Cecot ha impulsat la constitució d'una Agrupació de Polígons de Terrassa per millorar i dinamitzar l'activitat de les empreses ubicades en els 18 polígons en actiu, dels 20 que té projectats l'Ajuntament. L'agrupació, que presideix Jordi Vilar, neix amb l'objectiu d'esdevenir l'entitat representativa de les empreses de Terrassa en l'àmbit dels polígons i actuar com el canal d'enllaç entre els problemes identificats per les empreses i l'Ajuntament. En el matí d'aquest dilluns, s'ha fet la reunió constitutiva de l'entitat a la seu de Cecot, i s'ha presentat a Isaac Albert, tinent d'alcalde de Promoció Econòmica.