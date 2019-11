Motocono inaugura el seu "showroom"

Redacció

09.11.2019 | 04:00

L'empresa Motocono, fabricant de maquinària, ha estrenat un "showroom" en les seves instal·lacions del polígon Nord, a Terrassa, on exposa un ampli ventall dels seus equips (tall per làser, tall per plasma, soldadura làseri i tall de tub per làser, entre altres). La inauguració, molt concorreguda, es va celebrar dijous passat. L'empresa va ser fundada en 1962 per Jordi Martí Solà. Actualment, és dirigida per la segona i tercera generació. En un principi es va centrar en la indústria tèxtil, ...