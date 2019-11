L'assetjament sexual a l'entorn laboral afecta més de 20.000 dones

09.11.2019 | 04:00

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va inaugurar ahir la jornada "Setge a l'assetjament", on va afirmar que "la primera manera d'acabar amb aquesta xacra és denunciar-ho i dir-ho en veu alta. No ens podem enganyar com a societat ni amagar-lo". El conseller es va referir a les dades de l'Enquesta de Violència Masclista a Catalunya (2016), segons la qual l'11,9% dels casos de violència contra les dones, per part de no parelles, succeeix a l'àmbit laboral. Això ...