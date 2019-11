Segell de Pime Innovadora del Ministeri d'Economia per Ilimit

Redacció

08.11.2019 | 04:00

El segell Pime Innovadora reconeix i acredita a la firma terrassenca Ilimit com empresa innovadora per l'activitat d'investigació que ha realitzat en l'àmbit de la tecnologia "blockchain", amb projectes com "hyperledger fabric", que ha utilitzat el marc de Linux Fundation, i que és propulsor d'aplicar la tecnologia "blockchain" al món empresarial.Mitjançant la concessió d'aquesta distinció, que té l'objectiu de premiar i valorar les activitats de les pimes en matèria d'I+D+i, el Ministeri ...