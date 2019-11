L'atur signa a Terrassa el pitjor mes octubre dels darrers onze anys

Josep Arnero

06.11.2019 | 04:00

La feblesa del mercat laboral a Terrassa ja no ofereix cap mena de dubtes. El mes d'octubre s'ha tancat amb el pitjor registre en més d'una dècada, concretament en onze anys. El desè mes de l'any va finalitzar a la ciutat amb 288 aturats més que al setembre, per a totalitzar 14.327 persones sense ocupació. Aquest nivell de destrucció en un mes d'octubre no s'havia repetit des del terrible 2008, quan a Terrassa van perdre en aquest mes 691 persones el seu lloc de treball. En aquests moments hi ...