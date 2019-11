La 3D Factoy Incubator supera ja les 10.000 peces impreses

Redacció

06.11.2019 | 04:00

La 3D Factory Incubator, la primera incubadora europea d'alta tecnologia en impressió 3D liderada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona i la Fundació Leitat, ha estat premiada en la 4a edició de la fira Industry From Needs to Solutions, el saló sobre indústria 4.0 organitzat per Fira de Barcelona, com a iniciativa pionera de l'èxit en el terreny de la impressió d'alta tecnologia 3D. La directora de la 3D Factory Incubator, Aintzane Arbide, ha estat l'encarregada de recollir el premi i ha ...