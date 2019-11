L'atur puja a Terrassa en 288 persones

05.11.2019 | 13:42

L'atur ha pujat a Terrassa en 288 persones el mes d'octubre, per a finalitzar el desè mes de l'any amb 14.327 persones sense treball a la ciutat. La desocupació també ha pujat al Vallès Occidental amb 1.017 aturats més, per a un total de 50.414. D'aquesta manera s'ha seguit la tendència viscuda a Catalunya i Espanya. La frenada econòmica i el final de la temporada turística han estat determinants en aquest comportament. Octubre ha estat el pitjor tercer mes en termes d'ocupació a Terrassa. Respecte al passat any ha crescut en un centenar la xifra d'aturats a la ciutat.

A Catalunya, l'atur registrat ha pujat 14.644 persones i deixa en 387.267 el nombre de persones aturades el mes d'octubre, 3.930 menys (-1%) que l'octubre de l'any passat