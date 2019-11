CaixaBank, escollida Millor entitat de Banca Privada

04.11.2019 | 21:44

CaixaBank ha estat escollida "Millor entitat de Banca Privada a Espanya del 2019" per les revistes The Banker i PWM, del Grup Financial Times, en els Global Private Banking Awards 2019, que premien des de fa onze anys l'excel·lència en el sector de la banca privada. El jurat dels premis ha destacat el negoci de Banca Privada de CaixaBank pel seu lideratge amb una proposta de valor en evolució constant, la seva àmplia gamma de productes i serveis, la seva aposta decidida per la millor ...