El xafardeig a la feina

02.11.2019 | 04:00

Resulta evident a simple vista que l'entorn laboral a tot el món ha anat canviant en els últims anys, de les estrictes normes de vestimenta que relegaven els vaquers als divendres, a un ambient, a vegades, extremadament informal. Aquest canvi s'emmarca dins d'una estratègia de les companyies per atreure els millennials i a la generació Z, que actualment constitueixen entorn del 40% de la força laboral. No obstant això, no sols és una ...