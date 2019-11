Experts en transformació digital pels bancs

02.11.2019 | 04:00

GFT impulsa la transformació digital d'entitats financeres líders en l'àmbit mundial. Altres sectors, com l'assegurador i l'industrial, també es beneficien de l'extensa experiència en consultoria i implementació que GFT posseeix en tecnologies emergents com a enginyeria cloud, intel·ligència artificial, internet de les coses per a indústria 4,0 i cadena de blocs. Gràcies al seu profund coneixement i experiència tecnològica, a les seves aliances amb socis estratègics i a les seves solucions de TU escalables, GFT augmenta la productivitat en el desenvolupament de programari. Això proporciona als seus clients un accés més ràpid i amb menor risc a noves aplicacions de TU i a models de negoci innovadors.Fundada en l¡any 1987, la companyia GFT compta amb més de 5.000 professionals en un total de 13 països per a poder garantir la proximitat als seus clients. Ofereix oportunitats d'ocupació en totes les àrees d'enginyeria de programari i també innovació. Les accions de GFT Technologies ES cotitzen en el Prevalgui Standard de la borsa de Frankfurt (ticker: GFT-*XE).A Espanya, GFT opera des de l'any 2001, on té un equip de prop de 2.000 professionals repartits entre les seves seus d'Alacant, Lleida, Madrid, Sant Cugat, València i Saragossa.