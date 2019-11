La digitalització industrial és una realitat imparable

02.11.2019 | 04:00

La transformació digital de la indústria ja és una realitat ineludible i en ple desenvolupament. Així ho ha confirmat la Barcelona Industry Week, organitzada per Fira de Barcelona, que tanca aquesta tarda una nova edició en la qual s'han mostrat múltiples solucions que ja s'apliquen en processos productius en un moment clau per la coincidència de diferents tecnologies disruptives.

Els set certàmens que han conformat la Barcelona Industry Week: IoT Solutions World Congress, Blockchain Solutions World, AI & Cognitive Systems Forum, Industry From Needs to Solutions, Max, Barcelona Cybersecurity Congress i Ayri11, han aplegat al recinte de Gran Via 550 empreses, 600 ponents i uns 25.000 visitants.

El director de Negoci Propi de Fira de Barcelona, Salvador Tasqué, ha subratllat l'èxit d'aquesta plataforma firal: "durant tres dies Barcelona ha tornat a ser aparador de les principals tecnologies i solucions que estant impulsant la transformació digital de la indústria".