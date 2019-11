El BBVA guanya 3.667 milions d'euros fins al setembre, un 15,2% menys

Redacció

01.11.2019 | 04:00

El BBVA va guanyar 3.667 milions d'euros fins al setembre, el 15,2% menys, degut, en part, a les majors necessitats de provisions als EUA, Turquia, i Mèxic i també a l'absència dels ingressos extraordinaris que es va anotar en 2018 per la venda de BBVA Xile. Segons va explicar en roda de premsa el conseller delegat del banc, Onur Genç, aquest ha estat un "excel·lent trimestre" per a l'entitat, que no ha notat "cap impacte directe" de ...