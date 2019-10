Quatre projectes tecnològics per aplicar l'economia circular

Redacció

30.10.2019 | 04:00

Una plataforma de reciclatge creatiu d'objectes usats, una xarxa social col·laborativa per a comunitats de veïns, una eina per a definir plans de sostenibilitat per al sector tèxtil i una aplicació de gestió de residus són els quatre projectes seleccionats per l'Imagini Circular Economy 2019. Organitzat per la Fundació Banc Sabadell, es tracta d'un programa per a l'impuls de projectes que responguin a una sèrie de reptes de sostenibilitat ...