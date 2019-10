El temps ja ha arribat!

Apunt econòmic

Josep Torres Prunyonosa, conseller Urbegrup, doctor en Finances i professor universitari.

26.10.2019 | 04:00

Fa tot just dues setmanes, en aquest mateix espai (Apunte económico) comentàvem que era només qüestió de temps que les entitats bancàries comencessin a cobrar per tenir dipòsits en les seves entitats. Doncs bé, sembla que el temps cada cop està més a prop ja que el conseller delegat del Banc Sabadell acaba d'anunciar que només és "inevitable" fer-ho tard o d'hora. Per tant, ja no es posa en tela de judici el què, sinó només el quan.En quant a la pregunta a qui, qui ho té pitjor són els ...