"Primer, s'ha d'erradicar la viol'encia"

26.10.2019 | 04:00

El conseller delegat de Banc Sabadell, Jaume Guardiola, va apel·lar ahir a l'erradicació de la violència com "el primer pas per a qualsevol altra cosa que pogués produir-se", amb relació a la sentència del 'procés' i els consegüents altercats a Catalunya. Segons va assegurar, l'activitat del banc va ser "relativament normal" quant a caixers, TPVs i targetes durant els incidents. En qualsevol cas, es tracta d'una anàlisi "prematura" i els incidents podrien tenir "un risc sobre la reputació" i sobre la inversió en el més llarg termini. També en el pla polític, el conseller delegat de Sabadell es va referir a l'absència de Govern a Espanya, que no té una afectació sobre l'activitat diària, però que en el mitjà termini pot retardar la presa de mesures estructurals. "En aquest sentit sí que apareixen riscos, i per dissenyar polítiques estructurals que millorin la competitivitat de les empreses espanyoles es necessita un Govern i acords", va manifestar.