Neix Nexvia com a proveïdor de solucions per al vehicle elèctric

Redacció

26.10.2019 | 04:00

L'empresa vallesana Circontrol, amb seu a Viladecavalls, i Ormazabal s'ha unit per crear Nexvia, proveïdor de solucions integrals per a la càrrega de vehicles elèctrics, que instal·larà més de 200 punts de càrrega en el seu primer any de vida. Nexvia, empresa dedicada al desenvolupament de solucions integrals per a la recàrrega del vehicle elèctric, comença la seva trajectòria per aportar la infraestructura i tecnologia necessària per al desenvolupament de la mobilitat elèctrica. Les ...