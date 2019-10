L'AEI Tèxtils avança per ser un clúster d'última generació

Redacció

26.10.2019 | 04:00

L'associació terrassenca AEI Tèxtils, el clúster de tèxtils tècnics de Catalunya, va assistir al "Clúster accelerator bootcamp" que té com a objectiu liderar la transformació dels clústers europeus cap a "clústers del canvi". La formació va tenir lloc recenment a les instal·lacions de Provadis a Frankfurt. El programa és una iniciativa dirigida per Clústers of Change, juntament ...