BBVA dóna suport als afectats pel temporal

25.10.2019 | 04:00

BBVA se solidaritza amb les persones que s'han vist afectades pel temporal de pluja i vent que ha sacsejat Catalunya en les darreres hores. L'entitat financera recolza les famílies i empreses que han patit les conseqüències del temporal per que puguin tornar aviat a la normalitat. Per aquests casos, BBVA ha posat en marxa unes línies especials de finançament per a famílies, autònoms i pimes afectades. A més, s'ha habilitat un telèfon d'atenció específica a tots els seus assegurats. BBVA ha posat en marxa dues línies de finançament, una per a particulars i una altra per a pimes i autònoms. En el cas dels particulars es tracta de préstecs sense comissió d'obertura ni cancel·lació i amb un tipus fix al 0%. Les famílies, podran sol·licitar un mínim de 1.500 euros i un màxim de 6.000 euros, i el termini de devolució va dels 12 als 60 mesos, amb possibilitat d'un màxim de sis mesos de carència de capital.