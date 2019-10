Banc Sabadell guanya 783 milions d'euros fins setembre

25.10.2019 | 12:46

El grup Banc Sabadell ha assolit fins al setembre del 2019 un benefici net atribuït de 783 milions d'euros, fet que suposa un creixement interanual del 216%. Els ingressos del negoci bancari (marge d'interessos + comissions netes) mostren un creixement sostingut, amb un augment interanual de l'1,6% a nivell grup (1,8% Ex TSB). En termes trimestrals es mantenen estables, i creixen a tipus de canvi constant un 0,6%. El marge d'interessos en tancar el setembre se situa en 2.712 milions d'euros (1.985 milions Ex TSB), fet que suposa un -1,1% interanual a nivell grup per l'aplicació de l'IFRS16 i pels tipus d'interès menors a llarg termini. En el trimestre mostra un creixement del 0,1%, i se situa en 906 milions d'euros.El consell d'administració aprova un dividend a compte de 0,02 euros per acció