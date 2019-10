L'impacte social i ecnòmic de BonÀrea

24.10.2019 | 04:00

Jaume Alsina, president del grup d'empreses que formen BonÀrea, va recollir el premi a la personalitat en l'edició d'enguany d'aquests guardons. En la seva al·locució, va recordar els inicis d'aquesta emblemàtica companyia "com a una petita cooperativa de pagesos", que un moment determinar es van adonar que havien de fer empresa. Alsina va remarcar l'important impacte econòmic i social que aquesta cooperativa ("no podem ser una altra cosa") té al seu entorn. "La Segarra té 23 mil habitants i nosaltres 5.527 treballadors. Això vol dir que la meitat de les famílies de la Segarra té algú treballant". Per Alsina el secret de l'èxit de BonÀrea és el "treball de cada dia, fet amb ordre, i tenir la visibilitat i la transparència com a valors". També posseir una idea molt clara de la seva identitat. "Hem caminat 60 anys en la mateixa direcció, amb planificació i valentia en tots els nostres projectes". I una cosa molt important: "donar gran rellevància a la formació en tots en els nivells".