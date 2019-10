L'empresa centenària

24.10.2019 | 04:00

Mobles Lloveras és una històrica empresa egarense, dedicada al mobiliari d'interior i exterior i projectes d'interiorisme, que va ser fundada en 1917 per Eloi Lloveras. El negoci va continuar de mans del seu fill, Miquel Lloveras Tarrida, en el Raval de Montserrat número 44. Posteriorment, Josep Lloveras Comes va ampliar l'activitat a la casa del Raval número 42, una nova botiga en la rambla d'Egara i una sala d'art al carrer de Sant Pere. Avui, la quarta generació està al capdavant del negoci amb Miquel Lloveras Morros, besnét del fundador i interiorista titulat per l'escola EINA de Barcelona, qui ha ampliat el negoci adquirint l'edifici neogòtic de l'arquitecte Lluís Muncunill annex a les botigues.