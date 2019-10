La guerra comercial entre EEUU i la Xina també ofereix oportunitats per a l'exportació

Redacció

24.10.2019 | 12:26

La guerra comercial entre EEUU i la Xina "només" suposa una petita de part de l'enfrontament d'aquestes dues grans potències que realment lluiten pel "lideratge" mundial. I això comporta desavantatges, com la seva repercussió en el creixement econòmic, però també oportunitats, com el fet de poder aprofitar la "desviació de comerç", és a dir, postular-se per vendre a EEUU i la Xina aquells productes que es deixen de comprar mútuament. Així ho ha expressat en el matí d'aquests dijous, Joan Tugores, catedràtic d'economia de la Universitat de Barcelona, que ha protagonitzat la conferència inaugural de la 4a Jornada d'Internacionalització que organitza la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa.