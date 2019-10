Els empresaris exigeixen a Torra i Sánchez que arribin a acords

Foment i Pimec han reunit uns 350 empresaris en un gran acte a Barcelona per demanar solucions.

Redacció

24.10.2019 | 04:00

El món empresarial català ha alçat la veu de manera unitària per exigir al Govern i la Generalitat que recuperin la relació institucional i deixin de costat "els interessos electoralistes" per a arribar a acords que permetin mantenir "la pau social" i garantir el progrés econòmic. El missatge ha estat llançat en el gran acte empresarial organitzat a Barcelona per les patronals Foment del Treball i Pimec, i al qual han ...