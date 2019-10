Millor Jove Iniciativa Empresarial

La patronal Cecot lliura els seus premis anuals

23.10.2019 | 04:00

ABLE HUMAN MOTION. És un spin-off de la UPC que està desenvolupant i comercialitzarà el 2021 exosquelets robòtics per millorar la mobilitat i la independència de persones amb paràlisi a les extremitats inferiors, en concret per a persones amb lesió medul·lar per sota de la vèrtebra toràcica T10 (~ 1,5 M persones al món) i per als supervivents d'un accident cerebrovascular o ictus (~ 70 milions de persones al ...