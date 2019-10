Treball destina 35 milions per la formació per l'ocupació

Redacció

22.10.2019 | 04:00

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha resolt atorgar subvencions per al finançament dels programes de formació professional per l'ocupació que beneficiaran al voltant d'uns 120.000 treballadors. Amb un pressupost de 35 milions d'euros, l'oferta formativa de 2019 del Consorci, acordada en el marc de la concertació social entre Generalitat i agents socials, complementa la ...