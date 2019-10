Terrassa acull el programa "Leader Code" per fomentar el lideratge de les noies

Redacció

19.10.2019 | 04:00

El Centre Cultural de Terrassa acull el programa "Leader Code", centrat en el lideratge per a noies d'entre 14 i 18 anys, que aquest curs ho està promovent l'Associació Cultural i Social Cantil (Club Sínia). La sessió inaugural de la tercera edició del programa estarà protagonitzada per Òscar Pallarols, Innovation and Product Strategy Director at Cellex Telecom. La conferència començarà a les 12 del migdia i està oberta al públic en general. El programa consisteix en una ponència mensual ...