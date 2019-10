L'Estat convoca 8.102 places públiques, la major oferta de l'última dècada

19.10.2019 | 04:00

Un total de 118.625 persones es presentaran avui a les oposicions convocades per a un total de 8.102 places per als cossos generals de l'Administració General de l'Estat, tant de nou ingrés com de promoció interna, segons dades ofertes pel Ministeri d'Administració Territorial i Funció Pública. Concretament, 52.108 opositors s'examinaran a Madrid i 66.517 en tretze seus provincials més. Al principi es van inscriure un total de 126.000 persones. Així, les oposicions se celebraran en tota Espanya, excepte a Cantàbria, Extremadura, Navarra i La Rioja, on no s'han habilitat centres d'exàmens, segons va informar ahir el CSIF en un comunicat. La convocatòria és la major dels últims deu anys.