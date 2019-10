Seat farà avui una aturada tècnica de producció per la vaga

Redacció

18.10.2019 | 04:00

L'empresa Seat ha acordat una aturada tècnica de producció en la planta situada a Martorell, a conseqüència de la vaga general convocada per a avui i dels talls de carreteres per les marxes organitzades per les entitats sobiranistes.Per evitar el risc que els treballadors no poguessin acudir al seu lloc de treball, i també que hi hagués problemes per a rebre subministraments, empreses i sindicats van decidir aquest atur tècnic en la ...