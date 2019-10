Correos guanya 1,96 milions, el seu primer benefici en 6 anys

18.10.2019 | 04:00

Correos va guanyar 1,96 milions d'euros entre gener i setembre, enfront dels 198 milions que va perdre un any abans, quan va haver de retornar compensacions estatals per valor de 167 milions, segons els comptes de l'entitat postal, que no tancava en positiu els nou primers mesos de l'any des de 2013. La companyia va elevar els seus ingressos el 14%, fins a 1.738 milions d'euros, recolzada en l'avanç del negoci de paqueteria, i va aconseguir un resultat brut d'explotació (ebitda) ...