El 17% dels catalans amb feina està en risc de pobresa o exclusió

Redacció

18.10.2019 | 04:00

El 17% dels catalans amb ocupació, la qual cosa suposa un de cada sis treballadors, està en risc de pobresa o d'exclusió social, afectant unes 575.000 persones, un 15% més que fa un any. Són dades d'un informe elaborat per UGT de Catalunya amb motiu del Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa, que indica que ha augmentat la intensitat de la pobresa en el treball entre les dones i els menors de 25 anys. Així, el nombre de dones en ...