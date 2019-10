Uber no tornarà a Barcelona si no s'eliminen les restriccions

17.10.2019 | 04:00

La plataforma de mobilitat Uber ha descartat tornar a Catalunya si no s'elimina l'exigència de reservar amb 15 minuts d'antelació. Així ho van anunciar responsables a Espanya d'aquesta plataforma de mobilitat urbana, el principal negoci de la qual posa en contacte a ciutadans amb vehicles amb conductor, encara que també ofereix repartiment de menjar a domicili, trasllats en bicicletes i patinets i acaba de comprar un negoci de repartiment de la compra a domicili, entre altres àrees de negoci. En una conferència de premsa a Madrid, el director general d'Uber a Espanya, Juan Galiardo, va confirmar que treballa amb el consorci de transports públics urbans de Madrid per a oferir la compra de bitllets sense cost addicional, com ja fa a París o Londres. Respecte a la situació a Catalunya, d'on Uber va sortir quan Barcelona i altres ajuntaments van imposar la necessitat de reservar vehicles amb 15 minuts d'antelació, Galiardo va reiterarque aquesta imposició és "única en el món" i "incompatible" amb el seu model de negoci.