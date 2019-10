Full de ruta per a un futur més sostenible

17.10.2019 | 04:00

El 2016 es va crear una Xarxa d'agents per impulsar l'economia circular al Vallès Occidental en un marc de col·laboració públic i privada. En resposta a les directrius que marcava la UE i aprofitant la diversitat de recursos i agents de la comarca, es van identificar un grup d'administracions locals, universitats i centres d'investigació, agrupacions empresarials i organitzacions expertes. Aquesta Xarxa va ser l'embrió del gran acord comarcal que es va firmar el 2017, l'acord Vallès Circular, que va situar l'economia circular a l'agenda política de la comarca. Aquest és un acord per compartir un full de ruta cap a un futur més sostenible. També per afavorir la transició desenvolupant fórmules creatives d'acció, al mateix temps que s'aprofiten els recursos del Vallès Occidental per situar la comarca al capdavant d'una transformació que ajudi a generar riquesa i ocupació. L'acord està firmat pels 23 ajuntaments de la comarca, 3 entitats comarcals entre les quals hi ha el Consorci per a la Gestió de Residus, 2 centres tecnològics i 3 universitats. Compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació. Durant el 2018 es va reforçar l'actuació en el marc de la promoció econòmica -incorporant el Vallès Circular com una mesura específica del Pacte per la Reindustrialització-, i iniciant una visió de projecte estratègic comarcal integrant projectes alineats amb l'economia circular com el Recooperem -d'aprofitament alimentari a les escoles-, el Boscos del Vallès - basat en l'aprofitament de la massa forestal sobrant per convertir-la en biomassa per a calderes-, i el Turisme agroalimentari, recuperant productes autòctons amb productors locals per una producció de proximitat.