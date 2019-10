Un consorci crea combustible a partir d'aigües residuals

17.10.2019 | 04:00

Un consorci català ha creat a partir del llot de les aigües residuals un nou combustible sostenible amb els mateixos usos que el gas natural, per la qual cosa podria utilitzar-se per a la calefacció, per als vehicles i també per produir electricitat. La comunitat Ris3Cat Energia, impulsada per Acció, l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat, ha desenvolupat aquest sistema, que permet produir gas renovable a partir del fang de les aigües residuals. Es tracta del projecte Cosin, que lidera Naturgy i en el qual participen les empreses i entitats Cetaqua, Ames, FAE, Labaqua, la UPC i el IREC.