Validated ajuda a l'adaptació digital del Tercer Sector

Redacció

16.10.2019 | 04:00

L'empresa Validated, ID, nascuda a Terrassa i especialitzada en tecnologia d'identitat digital, col·labora amb l'ONG Els 1001 Dents (Accion Planetària ONG), la clínica dental solidària de Barcelona, fundada per Cristiana Vargas, per digitalitzar els processos de gestió de la clínica dental. Aquest particular centre treballa per millorar la salut en general (i la bucodental en particular) de persones que no disposen dels recursos suficients per accedir ...