Renfe ven bitllets de tren a les oficines de Correos

16.10.2019 | 04:00

Els bitllets de trens AVE de llarga i mitja distància es poden adquirir des d'ahir a les 2.400 oficines de Correos, gràcies a un acord de col·laboració que inclou agències de viatge autoritzades. L'acord respon a la nova estratègia de proximitat de Correos. Les seves oficines van registrar més de 93,5 milions de visites al llarg de 2018. El seu president, Juan Manuel Serrano, explica en un comunicat que pretén posar a disposició d'institucions, administracions i empreses tot el potencial que ofereixen aquestes oficines com a canal de distribució i venda de productes i serveis. El president de Renfe, Isaías Táboas, considera que aquest acord suposa la possibilitat d'augmentar les vendes i generar noves oportunitats de negoci, així com el compliment del seu objectiu de servei públic essencial, ja que 1.297 de les oficines de Correus es troben en zones rurals o de baixa densitat de població. En elles resideixen més de 15 milions de ciutadans que fins ara no disposaven de punts d'adquisició presencial de bitllets de Renfe .Correos circumscriu el seu pacte amb Renfe en la seva estratègia de diversificar la seva xarxa d'oficines postals perquè, aprofitant la seva capil·laritat i extensió, prestin servei tant a empreses com a administracions.