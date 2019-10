La demanda d'habitatges de lloguer a Catalunya creix malgrat els alts preus

Redacció

15.10.2019 | 04:00

El mercat del lloguer continua guanyant terreny a Catalunya. Prova d'això és que en els últims sis mesos tant l'oferta d'habitatge per a llogar per part de propietaris particulars s'ha incrementat, així com la demanda. De fet, des de març de 2019 l'oferta d'habitatge de lloguer a Catalunya s'ha incrementat del 4% al 6% i des del punt de vista de la demanda s'incrementa del 13% al 16% en els últims sis mesos. Aquesta és una de les principals ...