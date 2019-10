Més treballadors presencials

12.10.2019 | 04:00

Ser a la feina no equival a treballar. Quan es dedica part de la jornada laboral a altres funcions que no són pròpies de la feina és el que en termes laborals es coneix com a presentisme. Segons un estudi d'Adecco del 2019, el 30,8% de les empreses espanyoles ha detectat pràctiques de presentisme. "Això pot passar per falta d'ètica del treball, quan el treballador s'escapoleix de les seves tasques, però també quan la direcció valora més les hores de presència que la quantitat i qualitat del ...