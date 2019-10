Una professional molt premiada

11.10.2019 | 04:00

Sofía Rodríguez-Sahagún es va incorporar al banc l'octubre de 2015, moment en el qual va començar a participar activament en el projecte de transformació i digitalització de l'entitat, com a màxima responsable de l'àrea de màrqueting i venda digital del banc. El 2018 va sumar a les seves responsabilitats la de directora de transformació i des de setembre del mateix any es dedica plenament a aquesta àrea. En 2014 va rebre el Premi de l'Associació Espanyola de Màrqueting al Millor Professional del Màrqueting a Espanya, i en 2018 el premi Eficàcia atorgat per l'AEA a la millor trajectòria professional.