"BBVA ha aconseguit superar els bancs que són natius digitals" 

Sofía Rodríguez-Sahagún, directora de Transformació Digital de BBVA España

Redacció

11.10.2019 | 04:00

BBVA es manté com a líder mundial en banca mòbil per tercer any consecutiu, segons la consultora internacional Forrester Research. Sofía Rodríguez-Sahagún, directora de Transformació Digital de BBVA Espanya, assegura que la transformació digital ja forma part de l'ADN del banc.Com es prepara un banc com BBVA per ser el número 1 en tres anys consecutius?La transformació digital està en l'ADN del nostre banc. Iniciem ...