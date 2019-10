El populisme és un "estil i un llenguatge" més que una ideologia

L.M.A.

Després dels "gloriosos" trenta anys de l'Estat del Benestar i la posterior reacció neoliberal, que ja s'està esgotant, ara entrem "en la fase del populisme" que impregna, en major o menor mesura, els discursos polítics, fins i tot, dels partits tradicionals. Així ho ha assegurat en el matí d'aquest dijous Steven Forti, historiador de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que ha participat en la segona edició de l'Escola Sindical Apolo Giménez, que se celebra avui a Terrassa organitzada per CCOO del Vallès Occidental i la Catalunya Central. "Més que una ideologia, ha afegit Forti, el populisme en un "estil i un llenguatge" que basa la seva estratègia, entre altres punts, en "propostes radicals, de màxims, que són difícilment aplicables a la realitat". A la inauguració ha assistit Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, que ha elogiat la figura d'Apolo Giménez, històric sindicalista i líder veïnal, al que ha descrit com una "persona única", que va treballar per la "dignitat i la justícia social" i que es va deixar la "vida per recuperar la democràcia".