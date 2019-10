Banc Sabadell i el BEI injectaran mil milions d'euros per les pimes

Redacció

10.10.2019 | 04:00

Banc Sabadell i el Banc Europeu d'Inversions (BEI) han signat dos acords amb un mateix objectiu: facilitar fons per a autònoms, pimes i midcaps espanyoles per seguir impulsant el creixement econòmic i la creació d'ocupació a Espanya. Gràcies a aquests acords, les dues entitats destinaran 1.000 milions d'euros a donar suport a les pimes amb més dificultats per accedir al finançament per la seva grandària o pel sector en què ...