IDC Financial premia GFT per la seva relació amb Deutsche Bank

Redacció

09.10.2019 | 04:00

GFT, soci tecnològic global per a la transformació digital del sector financer, amb seu a Sant Cugat, ha recollit el premi en la categoria "Comerç i Tresoreria" del Rànquing IDC FinTech: Resultats reals. La companyia ha rebut aquest guardó per la seva solució de "Trade finance" desenvolupada per a la "gestió de límits i la distribució del risc" en Deutsche Bank. GFT també s'ha col·locat en el lloc #42 del Rànquing FinTech 100 d'IDC Financial Insights 2019.

L'estreta relació entre GFT i Deutsche Bank ha donat com a resultat la implementació d'un projecte innovador i ambiciós amb alts nivells de col·laboració entre GFT i l'entitat per al desenvolupament d'una plataforma estratègica per a distribuir i gestionar l'exposició del crèdit financer comercial. Gràcies a aquest projecte, el banc alemany es beneficia d'uns terminis de llançament més ràpids i d'una reducció dels costos de TU. A més, l'entitat pot oferir accés als seus clients al finançament comercial d'una manera molt més senzilla.

Luke Moranda, CIO de Trade Finance and Lending de Deutsche Bank, sosté que "gestionar els límits i l'exposició al crèdit en temps real 24x7 és una capacitat clau per al negoci de "trade finance". El projecte demostra que "estem transformant el nostre model de lliurament tècnic aconseguint resultats d'èxit per al nostre negoci".