La Cámara de España, crítica

09.10.2019 | 04:00

La Cámara de Comercio de España va fer públic un comunicat en el qual rebutja la declaració institucional aprovada la setmana passada per la Cambra de Comerç de Barcelona, en suport a una resposta unitària de les institucions i la ciutadania davant la sentència de l'1-O, en considerar que aquesta declaració "trenca principis constitucionals com la independència judicial i la unitat d'Espanya". En el comunicat, l'organisme cameral assegura que les cambres de comerç són institucions l'objecte de les quals, marcat per la llei, és la defensa de l'interès general del comerç, la indústria, els serveis i la navegació i, com a tal, rebutja el contingut de la declaració aprovada.