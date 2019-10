AEI promourà la creativitat en el sector dels tèxtils tècnics

Redacció

08.10.2019 | 04:00

El projecte europeu Destex, promogut per la Comissió Europea (CE), té com a objectiu promoure la cultura de la creativitat com a catalitzadora del potencial innovador en el sector dels materials tèxtils avançats. La Universitat de Boras, a Suècia, és l'entitat coordinadora i recentment va acollir la reunió de llançament del programa, en el qual participa AEI Tèxtils, el clúster de tèxtils tècnics de Catalunya, ...